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UniCredit Aktie

UniCredit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

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Führungswechsel 30.03.2026 10:56:00

UniCredit Bank Austria bekommt neuen Risikovorstand - Aktie tiefer

UniCredit Bank Austria bekommt neuen Risikovorstand - Aktie tiefer

Die UniCredit Bank Austria bekommt ab 1. April einen neuen Risikovorstand (CRO).

Albert Angersbach, bisher Head of Credit Risk Operations bei der deutschen UniCredit-Tochter HypoVereinsbank (HVB), löst Wolfgang Schilk in der Position ab. Schilk übernimmt indessen die Position des CRO bei der HVB, teilte die Bank am Montag mit.

Im EURONEXT-Handel in Mailand zeigt sich die Aktie von UniCredit zeitweise 0,53 Prozent im Minus bei 59,90 Euro.

bel/cri

ISIN IT0005239360 IT0005239360 WEB http://www.bankaustria.at https://www.unicreditgroup.eu

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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