--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Voss, Aufsichtsratssitzung, Hintergrund ---------------------------------------------------------------------

UniCredit-Chef Andrea Orcel steht bei der Übernahme der Commerzbank kurz vor dem Ziel. Die deutsche Bundesregierung hat ihren Widerstand aufgegeben und lässt die italienische Großbank und Bank-Austria-Mutter bei ihren Plänen für Deutschlands zweitgrößte börsennotierte Bank gewähren. "Wir haben eine gemeinsame Basis gefunden", sagte der deutsche Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) am Donnerstag nach Gesprächen mit Orcel der Nachrichtenagentur Reuters.

In einem Brief an Klingbeil macht Orcel acht verbindliche Zusagen für die Zukunft der Bank: Die Commerzbank werde an der Frankfurter Börse gelistet bleiben, wesentliche Entscheidungen würden weiter in Deutschland getroffen und das Mittelstandsgeschäft ausgebaut, heißt es dort unter anderem. Das Recht, zwei Mitglieder für den Commerzbank-Aufsichtsrat zu nominieren, gibt der deutsche Bund als zweitgrößter Aktionär aber auf.

Kompletter Commerzbank-Anteilsverkauf des deutschen Bundes offen

Die Zusagen entsprächen den wichtigsten Anliegen der deutschen Bundesregierung, erklärte Klingbeil. "Die Bundesregierung unterstützt nun ein zügiges weiteres Verfahren und einen geordneten Übergang der Kontrolle." Er äußerte sich aber nicht dazu, ob und wann der deutsche Bund nun seinen Anteil von 13,3 Prozent an der Commerzbank verkaufen will. Er könnte ein Faustpfand sein, wenn sich UniCredit nicht an die Versprechen halten sollte. Orcel schrieb, seine Zusagen böten die Grundlage für den Verkauf der Staatsbeteiligung. Dieser erlaube "der Bank, sich als Teil einer paneuropäischen Bankengruppe weiterzuentwickeln - mit einer klaren Eigentümer- und Führungsstruktur".

Orcel will bei der Commerzbank schnell Fakten schaffen. Bis Ende November erwartet er auch die Zustimmung der polnischen Finanzaufsicht zu der Übernahme. Dort ist die börsennotierte Commerzbank-Tochter mBank beheimatet. Danach will Orcel eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, auf der er Anfang 2027 alle zehn Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat neu wählen lassen will. Danach könnte er den Vorstand um Bettina Orlopp austauschen, der lange gegen die Übernahme gekämpft hatte.

Im Commerzbank-Aufsichtsrat will UniCredit laut Klingbeil "im Rahmen eines geordneten Übergangs zwei unabhängige Mitglieder (...) vorschlagen, die sowohl den deutschen Markt als auch die Commerzbank sehr gut kennen" und die mit dem Bund abgesprochen sind. Bisher hatte er auf das Vorschlagsrecht des Staates für zwei Aufsichtsräte gepocht. Zugleich sollen im nächsten Jahr deutsche Vertreter in den UniCredit-Verwaltungsrat einziehen. Dessen Vorsitzender, der Italiener Pier Carlo Padoan, hat seinen Rückzug bereits für 2027 angekündigt.

Orcel hatte offizielle Verhandlungen mit Orlopp verweigert und sich stattdessen direkt an die Bundesregierung gewandt. Die Commerzbank reagierte reserviert. "Wir nehmen die grundsätzliche Verständigung zwischen der Bundesregierung und UniCredit zur Kenntnis", sagte ein Sprecher. "Der Vorstand der Commerzbank wird weiterhin die Interessen aller Stakeholder wahren und gemeinsam mit UniCredit an einer Strategie arbeiten, die auf den Stärken beider Banken aufbaut."

Unicredit-Chef gibt "Bekenntnis zu Mittelstandskunden"

Was die Zusagen Orcels konkret wert sind, muss sich zeigen. Einen Vertrag mit der Bundesregierung gibt es nicht. Orcel gab ein "Bekenntnis zu den Mittelstandskunden der Commerzbank und ihren internationalen Fähigkeiten, die speziell dem Mittelstand und den Exporteuren zugutekommen" ab. Er hatte das internationale Netz der Commerzbank als unnötig groß bezeichnet und milliardenschwere Einsparungen angekündigt. "Unsere Zusagen (...) unterstützen den langfristigen Wohlstand Deutschlands, seiner Menschen und Unternehmen, vor allem den Mittelstand, die das Herz des Erfolges des Landes sind", schrieb er an Klingbeil nun. Orlopp hatte die Bedeutung der Auslandsverbindungen für die exportorientierte deutsche Wirtschaft stets betont.

Arbeitnehmervertreter begrüßten vor allem das Bekenntnis zu Frankfurt. Nach einer Fusion mit der UniCredit-Tochter HypoVereinsbank (HVB), die Orcel für 2028 anpeilt, soll dort der Sitz des Instituts werden, hieß es in dem Brief. Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) nannte das "ein wichtiges Signal für den Finanzplatz Nummer eins in Europa." Spätestens mit der Fusion könnte UniCredit ihren mit dem Übernahmeangebot erworbenen Anteil von 49 Prozent an der Commerzbank deutlich aufstocken. In München soll eine "nennenswerte Präsenz" aufrechterhalten werden.

"Das gibt den Beschäftigten an beiden Standorten mehr Sicherheit", sagte Kevin Voss, der für die Gewerkschaft Verdi im Aufsichtsrat der Commerzbank sitzt. "Auch die Anerkennung der bestehenden Beschäftigungsschutzregelungen bis 2030 ist positiv. Was es jetzt braucht, sind verbindliche Vereinbarungen über 2030 hinaus." Der Commerzbank-Aufsichtsrat trat am Donnerstag zu einer turnusmäßigen Sitzung zusammen.

Der UniCredit-Chef hat angekündigt, die Belegschaft der Commerzbank weiter zu verkleinern. Eine ausdrückliche Absage an betriebsbedingte Kündigungen enthält Orcels Schreiben nicht. Gesamtbetriebsratschef Sascha Uebel sagte Reuters, Orcel habe es selbst in der Hand, wie die Belegschaft ihn empfange. Wenn sich UniCredit an die Zusagen halte, werde es keine jahrelangen Gefechte mit den Arbeitnehmern geben.

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