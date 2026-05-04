Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
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04.05.2026 15:42:23
UniCredit beschädigt Vertrauen: Feindlicher Doppelangriff auf die Commerzbank
Europa braucht größere Banken, um international mithalten zu können. Doch was UniCredit-Chef Andrea Orcel mit der Commerzbank plant, ist kein nachhaltiger Zusammenschluss, sondern eine feindliche Übernahme. Statt mehr europäischer Kooperation droht dieses Vorgehen, das Misstrauen zu fördern.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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