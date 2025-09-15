Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Übernahmepoker geht weiter
|
15.09.2025 18:05:00
UniCredit-Drohung im Blick: Commerzbank-Aktie legt zu
• CEO Orcel droht mit Anteilsverkauf, auch an Nicht-EU-Investoren
• Commerzbank-Aktie schwankt
Rund 26 Prozent der Commerzbank-Anteile hat die italienische UniCredit bislang in ihrem Besitz. Doch die Pläne der Italiener für einen Zusammenschluss mit dem deutschen Bankhaus kommen nicht voran, denn die Commerzbank lehnt diesen weiterhin ab. Am Freitag griff deshalb der UniCredit-Chef zu einem Druckmittel, das er bislang nicht genutzt hatte.
Drohung mit Verkauf des Anteils
Gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erklärte UniCredit-CEO Andrea Orcel, dass er seit einem Jahr versuche, eine noch stärkere Bank in Europa zu schmieden. "Aber wenn dies nicht gewünscht ist, gelten selbstverständlich die Regeln der freien Marktwirtschaft". Dabei wurde der Bankmanager sogar noch konkreter: "Sollten unsere Aktionäre genug von der Sache bekommen, könnte ich unseren Commerzbank-Anteil auch einfach mit Gewinn wieder verkaufen", sinniert er. "Was würde passieren, wenn eine Bank, die nicht aus der EU stammt, am meisten für unsere Anteile bieten würde? Dann müsste ich aus Verpflichtung meinen Aktionären gegenüber diese Offerte annehmen", so seine eindringliche Warnung.
Commerzbank-Aktionäre unentschlossen
Seit Monaten profitiert die Commerzbank-Aktie von dem anhaltenden Übernahmeinteresse der UniCredit: Seit Jahresstart ging es um rund 108 Prozent nach oben. Die Drohung des UniCredit-Chefs zeigte am Freitag zunächst Wirkung und die Aktie verlor 1,4 Prozent und schloss zum Wochenende bei 32,50 Euro.
Am Montag schienen Anteilseigner die Lage wieder etwas entspannter zu sehen und setzen möglicherweise sogar darauf, dass ein Anteilsverkauf an einen Investor außerhalb der EU ein höheres Angebot mit sich bringen könnte. Vielleicht fassen Investoren die markigen Worte des UniCredit-Chefs aber mit etwas Abstand auch lediglich als Drohgebärde ohne wirkliche Gefahr auf - schließlich haben die Italiener immer wieder deutlich gemacht, wie sehr sie auf eine Fusion der beiden Bankhäuser drängen.
Die Commerzbank-Aktie gewann im XETRA-Handel am Montag letztlich 1,97 Prozent auf 33,12 Euro.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.mehr Nachrichten
|
17:59
|Gewinne in Europa: STOXX 50 schlussendlich fester (finanzen.at)
|
16:30
|Bank Austria erwartet für 2025 weiterhin minimalen BIP-Wachstum (APA)
|
15:59
|Optimismus in Europa: STOXX 50 steigt am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:59
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 mit Kursplus (finanzen.at)
|
12.09.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.09.25
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.09.25
|Verluste in Europa: STOXX 50 verbucht am Freitagmittag Verluste (finanzen.at)
|
11.09.25
|Gewinne in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
Analysen zu UniCredit S.p.A.mehr Analysen
|09.09.25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|UniCredit Equal-weight
|Morgan Stanley
|27.08.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|UniCredit Equal-weight
|Morgan Stanley
|27.08.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|27.08.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|24.07.25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|UniCredit Equal-weight
|Morgan Stanley
|31.07.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|33,10
|2,22%
|UniCredit S.p.A.
|67,48
|1,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinspolitik im Fokus: ATX schließt kaum verändert -- DAX zum Handelsende in Grün -- Chinas Börsen letztlich uneins - Feiertag in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag wenig bewegt, während der deutsche Aktienmarkt leicht zulegen konnte. Die US-Aktienmärkte präsentieren sich zu Beginn der neuen Woche mit freundlicher Tendenz. An den größten Börsen in Asien ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.