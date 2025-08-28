Alpha Bank AE Aktie
WKN DE: A2AAAX / ISIN: US02071M5076
|
28.08.2025 18:59:43
Unicredit erhöht Beteiligung an griechischer Alpha Bank
Von Mauro Orru
DOW JONES--Unicredit erhöht ihren Anteil an der griechischen Alpha Bank. Die italienische Bank gab bekannt, dass sie zusätzliche Finanzinstrumente für einen Anteil von rund 5 Prozent an der Alpha Bank erworben habe, wodurch sich ihr Gesamtanteil auf etwa 26 Prozent erhöhe.
"Unsere Investition in Alpha hat die Erwartungen weit übertroffen und ist weiterhin ein wichtiger Wachstumsbereich innerhalb unseres Geschäftes", sagte Unicredit-CEO Andrea Orcel. Die Bank gab nicht bekannt, wie viel sie für den Anteil zahlt, erklärte jedoch unter Berufung auf Analystenprognosen, dass die Beteiligung ihr im nächsten Jahr einen Nettogewinn von rund 244 Millionen Euro einbringen dürfte.
Die Aufstockung der Beteiligung an der Alpha Bank werde die Kernkapitalquote CET1 von Unicredit - ein wichtiger Maßstab für die Kapitalstärke - um etwa 65 Basispunkte senken.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/sha/flf
(END) Dow Jones Newswires
August 28, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)
