Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|
23.07.2026 08:10:41
Unicredit erhöht Gewinnziele und erwartet Schub durch Commerzbank
Von Adria Calatayud
DOW JONES--Unicredit hat ihre Gewinnziele für das laufende Geschäftsjahr und darüber hinaus angehoben. Die Erhöhung ihrer Beteiligung an der deutschen Commerzbank werde einen zusätzlichen Gewinnschub bringen, teilte die italienische Bank mit.
Unicredit rechnet 2026 nun mit einem Nettogewinn von deutlich über 11 Milliarden Euro, bisher lag die Prognose bei mindestens 11 Milliarden Euro. Zudem hob die Bank ihr Nettogewinnziel für 2028 von zuvor rund 13 Milliarden auf deutlich über 13 Milliarden Euro an. Darin ist eine vollständige Konsolidierung der Commerzbank noch nicht berücksichtigt - eine Transaktion, von der Unicredit erwartet, dass sie im Zeitraum 2026-2028 zu einem zweistelligen prozentualen Wachstum des Nettogewinns führen wird.
Ein einmaliger Belastungsfaktor im Zusammenhang mit dem Commerzbank-Angebot belastete den Nettogewinn von Unicredit im zweiten Quartal, der im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13 Prozent auf 2,91 Milliarden Euro zurückging. Ohne diesen einmaligen Effekt belief sich der Nettogewinn von Unicredit auf 3,1 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte.
Die Einnahmen stiegen um 6,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 6,52 Milliarden Euro.
Analysten hatten für Unicredit einen Nettogewinn von 2,84 Milliarden Euro und Einnahmen von 6,47 Milliarden Euro prognostiziert.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/sha/brb
(END) Dow Jones Newswires
July 23, 2026 02:10 ET (06:10 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Commerzbank
|
12:27
|Börse Frankfurt in Grün: So steht der LUS-DAX am Mittag (finanzen.at)
|
12:27
|DAX aktuell: DAX am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:29
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Frankfurt: DAX beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
23.07.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.07.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.07.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
23.07.26
|Verluste in Frankfurt: DAX nachmittags schwächer (finanzen.at)