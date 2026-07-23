UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|
23.07.2026 07:34:38
Unicredit erwartet noch mehr Gewinn
MAILAND (dpa-AFX) - Die italienische Großbank UniCredit schraubt im Übernahmekampf um die Commerzbank ihre Gewinnziele noch etwas weiter nach oben. Im laufenden Jahr soll der Überschuss auf "deutlich" mehr als 11 Milliarden Euro steigen, teilte das Geldhaus am Donnerstag mit seiner Halbjahresbilanz in Mailand mit. Bisher war von mindestens elf Milliarden die Rede gewesen. Im Jahr 2028 sollen es nun "deutlich" über 13 Milliarden und im Jahr 2030 "deutlich" über 15 Milliarden Euro sein. Dabei seien die Ergebnisse der Commerzbank noch nicht zu hundert Prozent eingerechnet. Im zweiten Quartal verdiente die Unicredit mit gut 2,9 Milliarden Euro zwar rund zehn Prozent weniger als ein Jahr zuvor, aber mehr als von Analysten im Schnitt erwartet./stw/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
|
21.07.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 mit Kursplus (finanzen.at)
|
21.07.26
|Optimismus in Europa: Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
20.07.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
20.07.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
20.07.26
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
20.07.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
20.07.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.07.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)