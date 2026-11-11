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11.11.2026 06:31:29
UniCredit gewährte Anlegern Blick in die Bücher
UniCredit hat sich am 08.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS belief sich auf 2,18 EUR gegenüber 1,71 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,17 Prozent auf 6,99 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,17 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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