UniCredit gewährte Anlegern Blick in die Bücher

UniCredit hat sich am 08.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 2,18 EUR gegenüber 1,71 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,17 Prozent auf 6,99 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,17 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at