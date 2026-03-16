UniCredit gibt offizielles Übernahmeangebot für Commerzbank ab - Aktien im Blick

In einem bedeutenden Schritt für die europäische Bankenlandschaft hat die italienische UniCredit ein offizielles Übernahmeangebot für die Commerzbank AG abgegeben.

• Offizielles Tauschangebot von 0,485 UniCredit-Aktien je Commerzbank-Aktie.• UniCredit kontrolliert durch Direktanteile und Derivate bereits knapp 30 Prozent• Außerordentliche Hauptversammlung der UniCredit für Kapitalerhöhung bis 4. Mai geplant

Das Angebot soll in Form eines Tauschangebots erfolgen und richtet sich auf sämtliche ausstehenden Stückaktien des deutschen Instituts, wie es in einer Ad-hoc-Mitteilung heißt. Der Schritt markiert einen Wendepunkt in dem monatelangen Poker um die zweitgrößte deutsche Privatbank. Die Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem regulatorische Fristen abgelaufen sind, die es der UniCredit nun ermöglichen, die Transaktion auch unter Einsatz eigener Aktien als Akquisitionswährung zu strukturieren.

Details des Tauschangebots

Wie aus der veröffentlichten Mitteilung hervorgeht, sollen Commerzbank-Aktionäre ihre Aktien gegen neu ausgegebene UniCredit-Aktien tauschen können. Grundlage dafür ist eine Kapitalerhöhung bei der italienischen Bank, bei der die neuen Aktien speziell für die Annahme des Angebots ausgegeben werden sollen.

Das Angebot sieht nach Erwartung der Bieterin vor, dass Aktionäre der Commerzbank für jede angediente Aktie künftig Anteile der UniCredit erhalten. In der Mitteilung heißt es: "Vorbehaltlich der Angebotsbedingungen in der Angebotsunterlage beabsichtigt die Bieterin, die nach deutschem Recht vorgeschriebene Mindestgegenleistung anzubieten, die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht endgültig festgelegt wird und die nach Erwartung der Bieterin voraussichtlich 0,485 neue Stammaktien von UniCredit (…) für jede angediente Commerzbank-Aktie betragen wird."

Die neuen Aktien sollen im Rahmen einer Kapitalerhöhung ausgegeben werden, an der ausschließlich die Aktionäre der Commerzbank teilnehmen können. Die entsprechenden Commerzbank-Aktien würden anschließend in UniCredit eingebracht werden.

UniCredit bereits größter Aktionär

UniCredit ist bereits heute der größte Anteilseigner der Commerzbank. Laut Mitteilung hält das Institut derzeit direkt rund 26,02 Prozent des Grundkapitals der Bank. Zusätzlich bestehen Total-Return-Swaps auf weitere rund 3,97 Prozent der Anteile.

Damit verfügt UniCredit bereits über einen erheblichen Einfluss auf die deutsche Bank und treibt mit dem nun angekündigten Angebot eine mögliche vollständige Übernahme weiter voran. Die Transaktion steht im Kontext eines seit längerem andauernden Übernahmepokers um die Commerzbank.

Zustimmung der Aktionäre und Behörden erforderlich

Bevor das Angebot umgesetzt werden kann, sind mehrere Schritte notwendig. So plant UniCredit, eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen, die spätestens Anfang Mai stattfinden soll. Auf dieser Versammlung soll der Verwaltungsrat ermächtigt werden, die geplante Kapitalerhöhung umzusetzen.

Darüber hinaus steht das Angebot unter verschiedenen Bedingungen. Dazu zählen insbesondere regulatorische Freigaben, etwa durch die Europäische Zentralbank und die deutsche Finanzaufsicht BaFin, sowie weitere Genehmigungen nach Fusions- und Investitionskontrollrecht.

Strategische Weichenstellung im europäischen Bankensektor

Mit der Vorlage des Übernahmeangebots konkretisiert UniCredit-Chef Andrea Orcel die Ambitionen, ein grenzüberschreitendes Banken-Schwergewicht zu formen. Die Zielgesellschaft Commerzbank steht damit vor einer fundamentalen Neuausrichtung ihrer Eigentümerstruktur. Das Angebot ist die konsequente Fortsetzung einer Strategie, die bereits im vergangenen Jahr durch den sukzessiven Aufbau einer Beteiligung von knapp unter 30 Prozent eingeleitet wurde. Marktbeobachter werten diesen Schritt als Signal für eine neue Konsolidierungswelle innerhalb der Eurozone , wobei die Unabhängigkeit des Frankfurter Instituts nun offiziell zur Disposition steht.

Abwehrstrategien und regulatorische Hürden

Die Führung der Commerzbank unter Vorstandschefin Bettina Orlopp hat bereits im Vorfeld deutlich gemacht, dass sie eine Eigenständigkeit bevorzugt und auf die positive operative Entwicklung des Konzerns verweist. Das Management betont immer wieder die Fortschritte bei der Profitabilität und die ambitionierten Gewinnziele für die kommenden Jahre.

Redaktion finanzen.at