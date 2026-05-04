Unicredit-HV bewilligt Kapitalerhöhung für Commerzbank-Angebot

DOW JONES--Unicredit hat für die geplante Aufstockung ihrer Commerzbank-Anteile die Zustimmung ihrer Aktionäre erhalten. Wie die italienische Bank mitteilte, bewilligte die außerordentliche Hauptversammlung mit 99,55 Prozent des anwesenden und stimmberechtigten Kapitals dem Board, eine Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot durchzuführen.

Unicredit hatte Mitte März angekündigt, ein Übernahmeangebot für die Commerzbank in Form von Aktien zu unterbreiten, um ihren Anteil zunächst auf über 30 Prozent aufzustocken. Unicredit-CEO Andrea Orcel strebt aber letzten Endes eine Übernahme der Commerzbank an. Die wiederum pocht auf ihre Eigenständigkeit und hat angekündigt, am Freitag neue Ziele für den Zeitraum bis 2030 vorzustellen.

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May 04, 2026 06:51 ET (10:51 GMT)