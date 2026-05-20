Commerzbank Aktie

Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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20.05.2026 15:37:08

UniCredit ist abgetaucht: Die Commerzbank demonstriert Geschlossenheit gegen den unsichtbaren Gegner

Der größte Aktionär fehlt bei der Hauptversammlung der Commerzbank: die italienische Großbank UniCredit, die das Frankfurter Traditionshaus schlucken möchte. In der Halle herrscht Heimspielstimmung.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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