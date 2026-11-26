Der Weg für UniCredit zur Kontrolle über die Commerzbank ist frei. Nach der letzten regulatorischen Zustimmung kann die italienische Großbank nun die nächsten Schritte einleiten.

UniCredit sichert sich knapp 50 Prozent der Commerzbank-Anteile

UniCredit kann die Kontrollübernahme bei der Commerzbank vollziehen. Wie die italienische Bank mitteilte, hat die polnische Finanzaufsicht KNF die Genehmigung für den Vollzug der Übernahmeofferte erteilt. Damit liegen alle erforderlichen Genehmigungen vor. UniCredit hat nach eigenen Angaben die Commerzbank angewiesen, eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen, um neue Anteilseignervertreter für den Aufsichtsrat zu wählen.

UniCredit hat sich im Rahmen eines Übernahmeangebots knapp 50 Prozent der Anteile an der Commerzbank gesichert. Zum Vollzug fehlte bisher noch die Genehmigung der polnischen Aufsicht. Deren Zustimmung ist vor dem Hintergrund erforderlich, dass die Commerzbank mit der M-Bank eine in Polen börsennotierte Tochtergesellschaft hat.

Außerordentliche Hauptversammlung geplant

UniCredit hatte bereits angekündigt, die Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat der Commerzbank über eine außerordentliche Hauptversammlung austauschen zu wollen. Zuletzt hatte sich UniCredit-CEO Andrea Orcel mit der Bundesregierung geeinigt, um zentrale Streitpunkte bei der Übernahme der Commerzbank beizulegen.

"UniCredit hält daran fest, die Transaktion auf disziplinierte und geordnete Weise abzuschließen", teilte die italienische Bank weiter mit. "Dabei soll auf den Stärken der Commerzbank aufgebaut und langfristiger Mehrwert für Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und die Gesamtwirtschaft geschaffen werden."

DOW JONES