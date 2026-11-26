Commerzbank Aktie
WKN DE: CB0L03 / ISIN: US2025976059
|Genehmigung erteilt
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26.11.2026 08:14:00
UniCredit kann Commerzbank-Kontrolle vollziehen – Aktie vor nächstem Schritt
UniCredit sichert sich knapp 50 Prozent der Commerzbank-Anteile
UniCredit hat sich im Rahmen eines Übernahmeangebots knapp 50 Prozent der Anteile an der Commerzbank gesichert. Zum Vollzug fehlte bisher noch die Genehmigung der polnischen Aufsicht. Deren Zustimmung ist vor dem Hintergrund erforderlich, dass die Commerzbank mit der M-Bank eine in Polen börsennotierte Tochtergesellschaft hat.
Außerordentliche Hauptversammlung geplant
UniCredit hatte bereits angekündigt, die Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat der Commerzbank über eine außerordentliche Hauptversammlung austauschen zu wollen. Zuletzt hatte sich UniCredit-CEO Andrea Orcel mit der Bundesregierung geeinigt, um zentrale Streitpunkte bei der Übernahme der Commerzbank beizulegen.
"UniCredit hält daran fest, die Transaktion auf disziplinierte und geordnete Weise abzuschließen", teilte die italienische Bank weiter mit. "Dabei soll auf den Stärken der Commerzbank aufgebaut und langfristiger Mehrwert für Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und die Gesamtwirtschaft geschaffen werden."
DOW JONES
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