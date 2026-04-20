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20.04.2026 09:23:38

Unicredit legt nach: scharfe Kritik an Commerzbank-Modell

MAILAND/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank-Großaktionärin UniCredit hält den Übernahmekampf mit grundsätzlicher Kritik am Geschäftsmodell des DAX-Konzerns am Leben. Die Commerzbank schreibe eine "Geschichte operativer Underperformance" und sei gemessen an ihren Fundamentaldaten inzwischen überbewertet, schreibt die Unicredit in einer aktuellen Präsentation mit dem Titel "Commerzbank. Ein neues Kapitel". Das Frankfurter Institut weise strukturelle Schwächen auf, so die Analyse der Unicredit.

Unicredit: Commerzbank auf kurzfristigen Erfolg konzentriert

"Unicredit ist als bedeutender Aktionär der Ansicht, dass die Commerzbank auf zukünftige Herausforderungen unzureichend vorbereitet ist und sich zu sehr auf kurzfristigen Erfolg konzentriert", teilt das italienische Geldhaus mit. "Unicredit ist der Meinung, dass sich die Commerzbank repositionieren sollte, um für die Zukunft gerüstet zu sein, indem sie das Wachstum beschleunigt und sich auf Investitionen und Transformation konzentriert."

Nach Dafürhalten der Unicredit sollte die Commerzbank ihren Fokus auf Deutschland und Polen verstärken und gleichzeitig ihre internationalen Aktivitäten zurückfahren. Letztere seien überdimensioniert, fragmentiert, risikoreicher, operativ komplex und ineffizient, meint Unicredit.

Italiener werben seit September 2024 für Übernahme

Unicredit-Chef Andrea Orcel wirbt seit dem Einstieg seines Instituts im September 2024 für eine Commerzbank-Übernahme. Europa brauche im Wettlauf mit starken US-Geldhäusern größere Banken.

Die Unicredit, die mit einem direkten Anteil von 26 Prozent bereits größter Aktionär der Commerzbank ist und nach jüngsten Angaben insgesamt Zugriff auf knapp unter 30 Prozent der Anteile hat, hatte Mitte März ein freiwilliges Tauschangebot für sämtliche Commerzbank-Aktien angekündigt. In einer außerordentlichen Hauptversammlung am 4. Mai will sich die Unicredit die Zustimmung ihrer Aktionäre für die nötige Kapitalerhöhung einholen.

Die Commerzbank sieht keinen Mehrwert in einem Zusammenschluss der beiden Großbanken und weist das aus ihrer Sicht feindliche Vorgehen Orcels zurück. Anfang Mai will die Commerzbank neue Finanzziele verkünden./ben/DP/nas

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