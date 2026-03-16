Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
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16.03.2026 08:23:00
UniCredit legt offizielles Angebot für Commerzbank vor
Seit Langem kämpft die Commerzbank gegen eine Übernahme durch die UniCredit. Nun machen die Italiener ein konkretes Angebot.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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