UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
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16.03.2026 08:16:38
Unicredit legt Übernahmeangebot für Commerzbank vor
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die UniCredit hat ein Übernahmeangebot für die Commerzbank vorgelegt. Den Aktionären werde ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot in Gestalt eines Tauschangebots angeboten, teilte die Unicredit am Montag in Mailand mit. Für eine Commerzbank-Aktie bieten die Italiener 0,485 neue Stammaktien der eignen Papiere. Das Angebot entspricht rund 30,80 Euro je Commerzbank-Aktie. Sie sollen in einer den Commerzbank-Aktionären vorbehaltenen Kapitalerhöhung ausgegeben werden. Der Commerzbank-Kurs sprang im vorbörslichen Handel auf der Handelsplattform Tradegate zunächst 9 Prozent an und notierte dann bei 30,81 Euro - mit gut 4 Prozent im Plus zum Xetraschluss am Freitag. Die Unicredit-Aktie rutschte leicht ins Minus.
Die Bank aus Mailand buhlt seit September 2024 um die Commerzbank. Bislang ist sie bereits mit gut 26 Prozent der Anteile größter Aktionär der Commerzbank und hatte über Finanzinstrumente Zugriff auf weitere gut drei Prozent. Ab der Schwelle von 30 Prozent wäre Unicredit-Chef Andrea Orcel zu einem Übernahmeangebot verpflichtet gewesen./lew/stk
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