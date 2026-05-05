UniCredit macht Kaufangebot für Commerzbank offiziell - Aktien steigen

Die italienische Großbank, die bereits knapp 30 Prozent der Commerzbank -Anteile kontrolliert, will sich bis zum Ablauf des 16. Juni weitere Anteile an dem Frankfurter DAX -Konzern sichern, wie die UniCredit am Dienstag in Mailand mitteilte.

Für jede Commerzbank-Aktie bieten die Italiener 0,485 neue UniCredit-Aktien. Das Angebot gilt für sämtliche Anteile des Frankfurter Instituts, die die UniCredit noch nicht besitzt. Die UniCredit erwartet nicht, damit die Kontrollmehrheit bei der Commerzbank zu erlangen.

Nach der offiziellen Übernahmeofferte der UniCredit haben die Aktien der Commerzbank am Dienstag mit plus 3,38 Prozent auf 35,17 Euro ihre Vortagesverluste fast wettgemacht. UniCredit-Papiere hingegen schießen in Mailand zeitweise um 5,54 Prozent hoch auf 67,61 Euro.

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MAILAND/FRANKFURT (dpa-AFX)