Unicredit plant nach Kontrollübernahme Veränderungen bei Commerzbank - Bank Austria mit Milliardengewinn - Aktien im Blick

Bei der geplanten Übernahme der Commerzbank durch einen italienischen Großaktionär rückt die künftige Besetzung des Kontrollgremiums in den Mittelpunkt.

Die Unicredit will neue Aufsichtsratsmitglieder bei der Commerzbank wählen lassen. Wie aus einer Präsentation zu den Drittquartalsergebnissen der italienischen Bank hervorgeht, will sie nach der Kontrollübernahme eine Hauptversammlung bei der Commerzbank einberufen lassen, auf der neue Aufsichtsratsmitglieder gewählt werden sollen.

Die UniCredit hat sich jüngst in einem öffentlichen Angebot knapp die Hälfte der Commerzbank-Anteile gesichert. Für den Vollzug des Angebots stehen noch Genehmigungen aus, die die italienische Bank bis Ende November erwartet. Sie geht davon aus, im ersten Quartal 2027 die Kontrolle zu übernehmen.

Bank Austria in den ersten neun Monaten mit über 1 Mrd. Euro Gewinn

Die Bank Austria hat in den ersten neun Monaten des Jahres ihren Nettogewinn um 18 Prozent auf 1,115 Mrd. Euro gesteigert, bei gesamten Einnahmen von 2 Mrd. Euro. Das sei ein Rekord für diese Jahresperiode, teilte die Bank am Montag mit. Um neun Prozent, auf 620 Mio. Euro, legten dabei die Provisionseinnahmen zu, der Nettozinserlös stieg um 3,2 Prozent auf 1,1 Mrd. Euro. Das Kreditvolumen erhöhte sich im Jahresvergleich um 5 Prozent.

Im Privatkundengeschäft steigerte die Bank Austria ihre Erträge aus dem Kerngeschäft (Provisionen und Zinsüberschuss) in den ersten neun Monaten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 13 Prozent. Dazu haben der Ausbau des Veranlagungs- und Versicherungsgeschäfts sowie die erfolgreiche Einführung des Kreditkarten-Geschäfts beigetragen.

Da zugleich in den ersten neun Monaten die Betriebskosten um 20 Mio. Euro (3 Prozent) auf 731 Mio. Euro sanken, fiel auch der Anteil der Kosten an den Einnahmen (Cost/Income Ratio) gegenüber der Vorjahresperiode um 1,8 Prozentpunkte auf 36,6 Prozent.

In der gesamten UniCredit-Gruppe, zu der die Bank Austria gehört, stieg der Nettogewinn um 7,3 Prozent auf 9,4 Mrd. Euro bei Gesamteinnahmen von 20,3 Mrd. Euro.

DOW JONES / APA