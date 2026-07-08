Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
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08.07.2026 10:04:39
UniCredit secures 48% stake in Commerzbank
Italian bank closing in on majority control of German lender after end of tender periodWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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