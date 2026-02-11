UniCredit SpA Un hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

UniCredit SpA Un präsentierte am 09.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,680 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 7,17 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,40 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

UniCredit SpA Un hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 3,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 3,16 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 29,14 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 45,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem UniCredit SpA Un 53,21 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

