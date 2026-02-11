|
11.02.2026 06:31:28
UniCredit SpA Un hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
UniCredit SpA Un präsentierte am 09.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,680 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 7,17 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,40 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
UniCredit SpA Un hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 3,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 3,16 USD je Aktie gewesen.
Umsatzseitig standen 29,14 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 45,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem UniCredit SpA Un 53,21 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich schwächer -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt schließt am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.