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07.05.2026 06:31:29
UniCredit SpA Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
UniCredit SpA Un hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,26 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,940 USD je Aktie erzielt worden.
UniCredit SpA Un hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,17 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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