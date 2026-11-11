UniCredit SpA Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

UniCredit SpA Un gab am 08.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,42 Prozent auf 8,04 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at