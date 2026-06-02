UniCredito Italiano Aktie
WKN DE: 850832 / ISIN: IT0000064854
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02.06.2026 15:34:38
Unicredit steigert Commerzbank-Anteil auf mehr als ein Drittel
MAILAND (dpa-AFX) - UniCredit hat mit ihrer Übernahmeofferte für die Commerzbank die wichtige Marke von 30 Prozent der Anteile klar überschritten. Aktionäre hätten ihr Anteile im Umfang von 7,58 Prozent des Grundkapitals angedient, teilten die Italiener am Dienstagnachmittag mit. Nachdem das Geldhaus aus Mailand bisher schon 26,77 Prozent der Commerzbank-Aktien gehalten hatte, steigt ihre Beteiligung damit auf 34,35 Prozent.
Mit ihrem freiwilligen Übernahmeangebot vom Mai vermeidet Unicredit, ein deutlich teureres Pflichtangebot für alle Commerzbank-Aktien abgeben zu müssen. Statt Geld bietet die Großbank für jedes Papier 0,485 eigene Anteile. Das ist auf Basis der jüngsten Schlusskurse weniger, als man für eine Commerzbank-Aktie derzeit an der Börse bekommt. Zusätzlich verfügt Unicredit über Finanzinstrumente, mit denen sie auf eine Menge weiterer Aktien zugreifen kann./stw/he
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