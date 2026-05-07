UniCredit Aktie

UniCredit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DK2B / ISIN: IT0005239378

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07.05.2026 09:36:24

UniCredit to sell parts of its Russian business

Bank says move will hit profits by up to €3.3bnWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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