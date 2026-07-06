UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|Zukauf
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06.07.2026 17:58:00
UniCredit-Tochter Bank Austria kauft bei Zahlungsdienstleister First Data zu - Aktie tiefer
Mit der Transaktion steigt die Bank nach dem Verkauf von card complete im Vorjahr mit einem Marktanteil von vier Prozent wieder ins Payment-Geschäft ein. Die UniCredit-Tochter Bank Austria will in diesem Bereich auch nach dem Zukauf weiter wachsen. Bis Ende 2027 will sie ihren Marktanteil auf 10 Prozent ausbauen. "Wir bieten unseren Kunden Gesamtlösungen mit Bezahl-Terminals der neuesten Generation. Für uns ist der Deal ein passender Türöffner für schnelleres Wachstum im gesamten KMU-Bereich", sagte Corporates-Vorstand Dieter Hengl zu der Zeitung.
In Österreich ist First Data unter dem Namen TeleCash tätig und gehört zu dem US-Finanztechnologieunternehmen Fiserv. Die bisher von TeleCash servicierten Händler sollen im September auf der Bank-Austria-Plattform integriert werden. Für sie ändere sich durch den Zukauf aber nichts, es müssten keine Geräte getauscht werden und die Zahlungsabwicklung funktioniere wie bisher, schreibt der "Kurier". Zudem werde eine Helpline eingerichtet.
Die UniCredit-Aktie verlor in Mailand schlussendlich 0,17 Prozent auf 81,82 Euro zu.
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