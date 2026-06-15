UniCredit Aktie
WKN DE: A2DK2B / ISIN: IT0005239378
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15.06.2026 14:16:00
UniCredit-Übernahmeversuch der Commerzbank: Von verstecktem Foulspiel zu offener Konfrontation
Der Übernahmekampf zwischen Commerzbank und UniCredit artet in eine regelrechte Schlammschlacht aus. UniCredit droht dem Commerzbank-Vorstand indirekt mit Absetzung. Und beide Seiten rufen die Finanzaufsicht um Hilfe.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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