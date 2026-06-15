UniCredit Aktie

UniCredit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DK2B / ISIN: IT0005239378

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.06.2026 14:16:00

UniCredit-Übernahmeversuch der Commerzbank: Von verstecktem Foulspiel zu offener Konfrontation

Der Übernahmekampf zwischen Commerzbank und UniCredit artet in eine regelrechte Schlammschlacht aus. UniCredit droht dem Commerzbank-Vorstand indirekt mit Absetzung. Und beide Seiten rufen die Finanzaufsicht um Hilfe.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu UniCredit S.p.A. Az.

mehr Nachrichten