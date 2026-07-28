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Commerzbank Aktie

Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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28.07.2026 09:22:57

UniCredit und Commerzbank: Nur eine blieb in der Schweiz

Die Übernahme der Commerzbank durch die italienischen Grossbank UniCredit scheint bald nur noch Formsache. In der Schweiz haben die Italiener das kleine Geschäft in Genf 2024 geschlossen, die Commerzbank wechselte vom Privatbanking ins Firmengeschäft. Allerdings mit Nebengeräuschen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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