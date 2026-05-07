UniCredit Aktie
WKN DE: A2DK2B / ISIN: IT0005239378
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07.05.2026 09:29:19
Unicredit verkauft Teil der Russland-Tochter
Der italienische Finanzkonzern hat offenbar einen Käufer für einen Teil seiner Russland-Tochter AO-Bank gefunden. Das wird zu einem kräftigen Abschreiber führen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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