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07.05.2026 06:31:29
UniCredit verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
UniCredit äußerte sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,79 EUR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,98 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,55 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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