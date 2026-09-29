UniCredit will bald Kontrolle bei Commerzbank übernehmen - Aktien im Blick

UniCredit-Chef Andrea Orcel soll laut einem Zeitungsbericht die vollständige Kontrolle über die Commerzbank anstreben.

Der Chef der italienischen Bank-Austria-Mutter UniCredit, Andrea Orcel, arbeitet laut einem Zeitungsbericht daran, in den nächsten Monaten die Kontrolle über die deutsche Commerzbank zu übernehmen. Sobald die nötigen Genehmigungen zur Übernahme der Bank vorlägen, wolle er eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, berichtete die "Financial Times" am Dienstag unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen.

Orcel will Commerzbank-Chefin ablösen

Möglicherweise schon im Jänner wolle er Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp ablösen und den Aufsichtsrat umbauen.

mri