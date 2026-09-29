UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|Pressebricht
|
29.09.2026 08:10:00
UniCredit will bald Kontrolle bei Commerzbank übernehmen - Aktien im Blick
Der Chef der italienischen Bank-Austria-Mutter UniCredit, Andrea Orcel, arbeitet laut einem Zeitungsbericht daran, in den nächsten Monaten die Kontrolle über die deutsche Commerzbank zu übernehmen. Sobald die nötigen Genehmigungen zur Übernahme der Bank vorlägen, wolle er eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, berichtete die "Financial Times" am Dienstag unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen.
Orcel will Commerzbank-Chefin ablösen
Möglicherweise schon im Jänner wolle er Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp ablösen und den Aufsichtsrat umbauen.
mri
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com,Annto / Shutterstock.com
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
|
28.09.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
28.09.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich fester (finanzen.at)
|
25.09.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
25.09.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.09.26
|Freundlicher Handel in Europa: Anleger lassen STOXX 50 am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
25.09.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags stärker (finanzen.at)
|
25.09.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 mittags fester (finanzen.at)
|
25.09.26
|STOXX 50-Handel aktuell: mittags Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UniCredit S.p.A.
|84,67
|0,21%