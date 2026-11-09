Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
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09.11.2026 11:18:53
Unicredit will Kontrolle bei Commerzbank so schnell wie möglich
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Der italienische Finanzkonzern Unicredit hat im dritten Quartal Rekordzahlen erreicht. Auch bei der Commerzbank-Übernahme soll es Vorwärts gehen.
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Nachrichten zu Commerzbank
|
12:26
|Zuversicht in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Montagmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:28
|Montagshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
08:40
|Commerzbank: UniCredit möchte ab 2027 neue Strategie umsetzen (Spiegel Online)
|
08:32
|UniCredit set to seal Commerzbank takeover this month (Financial Times)
|
07:33
|Unicredit will Anfang 2027 bei Commerzbank durchstarten (dpa-AFX)
|
06.11.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Commerzbank
|06.11.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|38,25
|0,63%