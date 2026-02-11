UniCredit zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

UniCredit hat am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,22 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,27 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,68 Prozent auf 6,16 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,00 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1,23 EUR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 5,89 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,89 EUR eingefahren. Im Vorjahr waren 5,84 EUR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat UniCredit mit einem Umsatz von insgesamt 25,82 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,20 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um -47,52 Prozent verringert.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 6,60 EUR und einen Umsatz von 24,72 Milliarden EUR beziffert.

Redaktion finanzen.at