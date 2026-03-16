UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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16.03.2026 06:00:18
UniCredit’s Orcel draws level with UBS chief Ermotti after record pay deal
Italian executive received €16.4mn pay package last year, a 24% rise from 2024Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu UBS
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06:00
|UniCredit’s Orcel draws level with UBS chief Ermotti after record pay deal (Financial Times)
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