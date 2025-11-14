Unicycive Therapeutics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Unicycive Therapeutics hat am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,33 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Unicycive Therapeutics ein EPS von -0,500 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at