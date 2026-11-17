Unicycive Therapeutics lud am 16.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unicycive Therapeutics -0,330 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at