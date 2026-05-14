Unicycive Therapeutics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Unicycive Therapeutics lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Unicycive Therapeutics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,54 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,500 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at