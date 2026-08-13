Unicycive Therapeutics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Unicycive Therapeutics hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,520 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at