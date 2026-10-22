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22.10.2026 06:31:29
Unid: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Unid hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -655,18 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Unid ein EPS von 2535,00 KRW in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Unid 378,04 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 328,98 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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