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18.05.2026 06:31:29
UNID btplus hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
UNID btplus veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 138,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 48,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,64 Prozent auf 40,29 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 45,09 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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