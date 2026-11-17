UNID btplus hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

UNID btplus vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 562,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -34,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat UNID btplus 32,14 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 37,91 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at