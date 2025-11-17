UNID btplus: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

UNID btplus hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 34,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 150,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 37,91 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 17,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UNID btplus 45,80 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at