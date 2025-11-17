|
17.11.2025 06:31:29
UNID btplus: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
UNID btplus hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 34,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 150,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig standen 37,91 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 17,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UNID btplus 45,80 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!