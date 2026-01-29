29.01.2026 06:31:29

UNID btplus: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

UNID btplus hat am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 484,79 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -3,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 33,30 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 27,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UNID btplus 46,02 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

UNID btplus hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 415,550 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 618,00 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 157,53 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 194,89 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

