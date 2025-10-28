|
Unid informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Unid hat am 27.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Unid hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2486,85 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2988,00 KRW je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 328,98 Milliarden KRW – ein Plus von 13,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unid 289,78 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
