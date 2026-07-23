Unid: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Unid hat am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 6362,52 KRW gegenüber 3581,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 399,85 Milliarden KRW gegenüber 340,94 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at