Unid stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Unid lud am 26.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 284,38 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1144,00 KRW erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,71 Prozent auf 346,33 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 275,51 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 9760,01 KRW je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unid 11483,00 KRW je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Unid in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 20,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1 338,76 Milliarden KRW im Vergleich zu 1 111,63 Milliarden KRW im Vorjahr.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 10745,00 KRW und einen Umsatz von 1 308,25 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at