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05.10.2026 06:31:29
UniDoc Health mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
UniDoc Health hat am 02.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,040 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,110 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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