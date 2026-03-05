UniDoc Health präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

UniDoc Health gab am 03.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei UniDoc Health ein EPS von -0,020 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at