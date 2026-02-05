Unifi: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Unifi hat am 03.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unifi -0,620 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,61 Prozent auf 121,4 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 138,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at