Unifi legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Unifi hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -0,62 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,420 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Unifi mit einem Umsatz von insgesamt 135,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 147,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,94 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at