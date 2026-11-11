Unified Factory präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Unified Factory hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 PLN. Im Vorjahresquartal waren -0,010 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 61,11 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,1 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,2 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at