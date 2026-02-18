Unified Factory: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Unified Factory hat am 16.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 PLN gegenüber -0,170 PLN im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 60,0 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,2 Millionen PLN, während im Vorjahreszeitraum 0,1 Millionen PLN ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,090 PLN vermeldet. Im Vorjahr waren -0,170 PLN erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 0,50 Millionen PLN gegenüber 0,43 Millionen PLN im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at